Factornews a vingt ans

Qui l'aurait cru ? Qui l'aurait cru que, vingt ans plus tard, Factornews serait toujours présent dans le paysage des sites d'actu JV français ? Sûrement pas nous , et pourtant nous y voilà. Il y a vingt ans jour pour jour (bon, techniquement ça aurait dû être hier très tard dans la soirée , mais on ne va pas chipoter), les Pères Fondateurs ouvraient les portes du site et deux décennies plus tard, celui-ci tient toujours debout.Vingt ans, à l'échelle d'une vie, ce n'est pas négligeable, mais à l'échelle du jeu vidéo, c'est un pan entier de l'Histoire. À l'époque, la next-gen, c'était la PS2 qui mettait les derniers coups de pelle sur la tête de la Dreamcast. Les Xbox et GameCube n'étaient même pas encore sorties. Si vous vouliez frimer avec un PC haut de gamme, il vous fallait un Pentium 4 et une GeForce 3. Les gros jeux de 2001 s'appelaient Max Payne Grand Theft Auto 3 ou Halo: Combat Evolved : beaucoup de ces séries ont disparu, d'autres sont devenues des phénomères de société incontournables brassant des milliards de dollars.Mais Factornews, ce n'est pas que des Titres À La Con© et une base de données imbitable couvrant vingt ans de notre loisir préféré : c'est aussi des hommes et des femmes (enfin surtout des hommes, on va pas se mentir) qui le font vivre depuis tout ce temps : les Grands Anciens Sonny, Arnaud, Niko et Joule qui, où qu'ils soient à l'heure actuelle, nous regardent sûrement avec beaucoup de fierté (et parfois un peu de malaise), et tous les rédacteurs passés et présents qui ont pris et prennent encore le temps de poster des news, de rédiger des tests à la bourre et même, parce qu'il faut bien vivre avec son temps, de streamer des jeux sur notre chaine Twitch : snoopers, toof, kimo, shua, Sidoine, Adeher, Amdc, ClémentXVII, Frostis, Nicaulas, CBL, Billou95, Feed, ZeP, Laurent, Fougère, et tant d'autres. Ayons également une petite pensée émue pour les hommes de l'ombre (aka "les codeurs"), Akshell, __MaX__ et Shtong, qui ont pissé de la ligne de code, et nitoo, qui a mis de jolies images avec de jolies couleurs par dessus. N'hésitez pas d'ailleurs à lui demander des nouvelles de la V5 du site, il se fera un plaisir de vous répondre.Enfin, n'oublions pas que si Factornews existe toujours au bout de vingt ans, ce n'est pas (uniquement) parce que l'actualité est toujours riche et qu'on prend plaisir à écrire dessus : c'est surtout parce que vous êtes toujours là pour nous lire. Si l'on est en mesure de souffler nos vingt bougies aujourd'hui, c'est avant tout grâce à vous, chers lecteurs qui nous suivez depuis tout ce temps - et qui, depuis quelques années, nous financez : les revenus de la pub étant ce qu'ils sont (à savoir : presque nuls si on ne veut pas avoir un site recouvert à 95% de bannières qui clignotent), le board de Factor avait pris la décision il y a cinq ans d'arrêter de souiller le site avec de la pub et de faire appel à la générosité de ses lecteurs pour financer le site . Ce pari ô combien risqué a-t-il été tenu ? Oui, évidemment, vu qu'on est toujours là, mais comme vous avez été plus généreux que tout ce qu'on aurait pu imaginer dans nos rêves les plus fous, vous nous avez même permis de nous rendre sur place pour l'E3 et la Gamescom à plusieurs reprises. Mais si, rappelez-vous, dans le monde d'avant, ces grands salons pleins de journalistes, d'influenceurs, et de cosplayeurs allemands. C'était sympa, on espère que ça reviendra un jour. Encore une fois, merci à vous tous, lecteurs occasionnels ou membres historiques, car on ne vous le dira jamais assez, c'est tout simplement grâce à vous que le site est toujours debout aujourd'hui.Mais terminons sur une petite note un peu moins festive. Vous avez peut-être vu passer ces derniers jours, sur vos réseaux sociaux préférés, les propos tenus par les dirigeants de Tipeee , le service que nous utilisons pour notre financement. Chez Factor, on est peut-être de mauvaise foi et on a un humour souvent douteux, mais on n'aime pas trop les voleurs, les fils de putes, et les nazis. Du coup, on va très certainement changer de partenaire dans un avenir proche, pour faire appel à un service un peu moins éloigné de nos valeurs (comprendre : ne pas tolérer les racistes, les complotistes ou les antisémites tant qu'ils rapportent du pognon). Nous vous informerons dès que nous aurons pris notre décision et mis en place notre nouvelle page de financement, et on compte sur vous pour nous suivre.