Factornews a 19 ans

Si Mario vient de fêter en grande pompe ses 35 ans, Factornews fête tranquillement ses 19 ans. La plus vieille news dans la base de données du site date du 5 septembre 2001, et heureux hasard on y causait émulateur de Nintendo 64. Si jeune, et pourtant déjà à tripatouiller aux frontières de la légalité. Si Factornews tient encore debout après tout ce temps, c'est en grande partie grâce à vous, encore plus depuis que nous dépendons de vos dons . Encore merci, du fond du coeur.On commence déjà à réfléchir à l'anniversaire des 20 ans l'an prochain, car on aimerait marquer le coup. Si vous avez des envies, des idées ou des suggestions, si saugrenues soient-elles, n'hésitez pas à nous en faire part. Surtout si ça implique des bières.