Europa : exploration lunaire bucolique le 16 avril 2024

Il s'est écoulé près d'un an, jour pour jour, depuis notre dernier échange sur le jeu très coloré d' Helder Pinto Europa . Sur la lune de Jupiter du même nom, désormais terraformée, vous incarnez Zee, un androïde plongé au cœur d'une expérience narrative captivante on l’espère, axée sur la découverte. Équipé d'un jetpack, vous explorez des paysages sublimes en surfant ou en volant.Une démo vous attend sur Steam , où le titre édité par Future Friends Games sera disponible le 16 avril 2024. Une sortie ultérieure sur les plateformes PlayStation et Xbox est également prévue.