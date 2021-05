Et pour quelques consoles portables de plus

Les PCs portables déguisés en consoles portables ont la cote ces derniers temps et le constructeur One Netbook enchaîne les différents modèles. Après le OneGx et le OneGx Pro, One Netbook s'apprête à lancer une campagne indiegogo pour le One Xplayer . A l'instar de la Aya Neo, il n'y a pas de clavier : il s'agit d'une bécane dédiée au jeu à moins d'y brancher un dock USB-C.Disposant d'un écran de 8,4 pouces, l'écran de la One Xplayer sera le plus grand de sa catégorie. Mais sa résolution, 2560x1600, est beaucoup trop élevée pour le GPU intégré donc il y a peu de chances que vous tourniez en résolution native. Le design ressemble beaucoup à celui d'un brevet de Tencent pour une "PC Video Game Console". Le brevet en question a été adopté le 19 mars dernier donc il n'est pas impossible que le géant chinois bosse sur sa propre console. Jusqu'à présent, Tencent n'a pas eu beaucoup de chance niveau matos mais ce serait la première fois qu'un appareil de ce genre serait soutenu par un grosse boite.