Et j'ai crié Ally, pour qu'elle revienne
Les tests de la ROG Xbox Ally X sont tombés chez IGN, Kotaku, RPS, PC Gamer, Gamekult et Canard PC. On va tenter de résumer le tout. Commençons par le bon. Tout le monde s'accord à dire que les poignées font une différence énorme et rendent la bécane plaisante à utiliser malgré son surpoids. Les gâchettes sont à effet Hall et comportent des moteurs de vibration Impulse Triggers au support certes limité. RPS n'est pas fan du D-pad et des boutons mais ce sont les seuls à le mentionner.
Niveau écran, même s'il offre du 1080p@120Hz, il ne propose ni la luminosité ni le contraste ni la variété de couleurs que le Steam Deck OLED. La machine de Valve reste imbattable à ce niveau. Niveau autonomie, la batterie de 80 Wh fait des merveilles et permet de jouer 2H30 tout à fond en mode turbo (TDP de 25W). Mais le plus intéressant est que vous pouvez descendre le TDP jusqu'à 13W tout en maintenant des performances équivalentes voire supérieures au Steam Deck à résolution égale.
Au niveau performances, la ROG Xbox Ally X est une bête de combat mais surtout elle permet de jouer sans soucis aux jeux UE5 qui sont souvent souffroteux sur Steam Deck. Il faut parfois un peu bidouiller voir utiliser le FSR pour taper le 1080p mais dans l'ensemble toute votre ludothèque devrait tourner. Seule la MSI Claw 8 AI+ semble faire mieux mais un des mes PCs portables MSI venant de claquer après deux ans d'utilisation, j'aurais du mal à vous recommander cette marque en ce moment. A noter que PC Gamer salue le silence de la ROG Xbox Ally X même en mode turbo.
Voilà pour les bons côtés. Il semble qu'au niveau matos, AMD, Asus et Microsoft ont bossé main dans la main. Pour la côté logiciel par contre, Asus, l'équipe Xbox et l'équipe Windows semblent avoir totalement refusé de communiquer. Quand la console se lance, vous êtes accueillis par le Full Screen Experience, un genre de Steam Big Picture controllable entièrement à la manette qui vous permet d'accéder à vos jeux Xbox mais aussi à vos ludothèques Steam, EA, Ubi, Battle.net, EGS et GoG sans avoir à afficher le bureau classique. C'est encore brut de décoffrage avec quelques bugs comme le fait de perdre de focus obligeant à utiliser l'écran tactile avant de pouvoir utiliser à nouveau la manette.
Un des problèmes est que si une appli ou un jeu ne fait pas partie des ludothèques mentionnées, vous ne pouvez pas l'ajouter à votre liste de jeux et vous devez forcément passer par le bureau pour la lancer. On pense typiquement à Discord. Mais peut-être que ce sera ajouté dans le futur. Mais le problème principal est que cette interface est juste un genre de Heroic Games Launcher. Pas un nouvel OS. La majorité des fonctionnalités importantes (changer le TDP, réassigner les boutons de dos...) restent coincées dans une application séparée, l'Armoury Crate d'Asus.
Quant aux promesses d'optimisation pour le jeu, c'était du gros pipeau. RPS n'a noté aucune différence en matière d'autonomie ou de performances en mode bureau ou en mode Xbox. C'est toujours ce bon vieux Windows 11 qui tourne derrière avec sa litanie de services inutiles et son mode veille approximatif. Avec un Steam Deck, vous pouvez mettre la console en veille en plein milieu d'un jeu et la rallumer le lendemain : la batterie aura un poil diminué et vous reprendrez exactement là vous avez arrêté. Sur ROG Xbox Ally X, les choses sont nettement plus approximatives selon Gamekult. Selon ce que fait Windows, la batterie risque d'être vidée et votre partie risque d'être perdue, comme sur un PC portable avec Windows... Et comme c'est Windows, vous aurez aussi les mises à jour qui se lancent quand elles veulent. Mais qui sait. Peut-être que SteamOS arrivera sur la bécane !
Et il y a évidemment la question du prix. 899 euros. Sans sacoche de transport comme le Steam Deck mais aussi SANS ADAPTATEUR SECTEUR comme le tout nouveau Macbook Pro M5 apparemment à cause de normes européennes. Un chargeur USB-C de 65 W est vendu séparemment à 70 euros. Il est fort possible que vous ayez déjà un ou plusieurs chargeurs mais il est aussi possible que vous en ayez besoin pour vos autres appareils. Dans l'ensemble, le ROG Xbox Ally X semble être une bonne bécane mais ne propose ni l'expérience utilisateur ni l'écran du Steam Deck OLED vendu pourtant 300 euros moins cher... C'est encore plus inexcusable venant d'un constructeur qui vend des OS depuis 40 ans et des consoles depuis 25 ans.
