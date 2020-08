Epic Games v. Apple

I am Tim Sweeney, and I'm here to ask you a question. Is a man not entitled to every penny of the digital currencies he sells?"No !" says the man in Cuppertino, "30% belongs to Apple.""No!" says the man in the Mountain View, "30% belongs to Google."I rejected those answers; instead, I chose something different. I chose the impossible. I chose... Fortnite.Epic Games se fait un pognon fou avec Fortnite et n'aime pas tellement pas tellement le partager avec les plateformes accueillant le jeu particulièrement iOS et Android. Pour Android, Epic Games a fait comme sur PC en sortant son propre installeur afin d'éviter de payer le 30% de commission à Google sur le DLC vendu. Mais en Avril dernier, Epic Games a fini par céder et le jeu est sorti sur Google Play. Epic Games a expliqué que Google fait tout pour décourager les applications Android installées en dehors de Google Play. La raison avancée par Google est que ces applications ne sont pas vérifiées par Google et peuvent donc contenir des virus ou des logiciels espions. C'est assez risible quand on sait que la version Android de Google est un gros logiciel espion et que Google Play est un nid à malware . Mais laissons de côté Android pour l'instant pour se concentrer sur la tête de Turc du moment : iOS Epic Games vient d'ajouter son propre système de paiement dans la version iOS de Fortnite. Si vous l'utilisez, les V-Bucks (la monnaie du jeu) coûtent moins cher qu'en passant par Apple vu que les 30% de commission disparaissent. 1 000 V-Bucks coûtent ainsi $8 contre $10 avec Apple. La réponse d'Apple ne s'est pas fait attendre : ils ont dégagé le jeu de l'App Store. Cela empêche non seulement les nouveaux joueurs de télécharger le jeu mais aussi Epic Games de sortir des mises à jour.C'est évidemment une opération marketing parfaitement calculée de la part d'Epic Games. Histoire d'encourager la vindicte populaire, Epic Games a publié une pub parodiant le spot 1984 du Macintosh. Jugez plutôt . Et histoire d'avoir encore plus d'impact, la fausse pub d'Epic Games a été diffusée directement DANS Fortnite . En coulisse mais pas vraiment, Epic Games attaque Apple en justice . Le document commence par mentionner la pub 1984 puis décrit la position de monopole d'Apple.Et le tout dans un contexte "tous contre Apple" dont Tim Sweeney, patron d'Epic Games, est bien conscient . L'Union Européene a lancé une enquête sur les pratiques anticoncurrentielles de l'App Store et la Chambres Des Représentants aux US ont fait de même en qualifiant Apple de "bandits de grand chemin" . Accessoirement, la politique d'Apple consistant à dire que tout le monde est traité à la même ensigne est mise à mal vu qu'on a appris il y a peu qu'Apple a passé un accord avec Amazon pour réduire la commission à 15% sur les abonnements vidéo...