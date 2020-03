Epic Games se met à l'édition et Remedy annonce des jeux

Epic Games continue lentement mais surement sa conquête du monde. Ils ont commencé par débarrasser les serveurs des ados prépubères avec Fortnite. Puis ils ont utilisé le pognon de Fortnite pour lancer leur propre boutique de jeux à grands coups d'exclus. La troisième étape de leur plan consiste tout simplement à publier des jeux et ils vont le faire à l'ancienne à savoir financer entièrement les coûts de production et les coûts marketing.En échange, Epic Games se prendra 50% du chiffre d'affaire et les studios de dev conserveront la propriété intellecturelle de leurs jeux. Trois studios ont signé : Playdead (Limbo, Inside), [Gen Design] (Ico, Shadow Of The Colossus) et Remedy. Remedy a annoncé que leur accord couvrait deux jeux : le premier est un AAA multi-plateforme qui est déjà en développement. Le second est un plus petit projet dans le même univers. Pensez Alan Wake et Alan Wake : American Nightmare.