Epic Games : les jeudis gratuits, c'est l'anarchie

Chaque mercredi, on vous fait un récap' des jeux gratuits sortant sur l'Epic Game Store pour vous donner une dernière chance de les ajouter à votre librairie avant qu'ils redeviennent payants pour toujours. Et en plus, on vous dit quels jeux arrivent le lendemain, pour deux fois plus de plaisir. Et cette semaine il y a du beau monde.Cette semaine on remballe Halcyon 6 Starbase commander. Ce mix sympathique entre jeu de stratégie, jeu de construction et JDR tactique devrait vous tenir quelques heures si vous êtes en manque d'occupation.Epic me facilite la vie cette semaine car ils mettent en ligne deux jeux qu'on a testé chez Factor.On commence par Rage 2, le FPS très rigolo (et très rose) de Bethesda et Id Software qui se prend pour Mad Max. Je vous recommande l'excellent test de Fougère pour vous faire une idée.Ensuite, c'est Absolute Drift qui viendra chatouiller votre âme de perfectionniste. Et c'est Ricardo qui vous explique ici de quoi il en retourne.Des jeux gratuits avec des tests de qualité comme on sait en faire chez Factor : vous êtes vraiment gâtés !