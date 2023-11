Epic Fail Store

L'Epic Games Store fêtera ses 5 ans en décembre et continue d'être une usine à gaz dépourvue de fonctionnalités de base comme désactiver les notifications pour les succès. Mais le plus gros problème est que 5 ans plus tard, l'Epic Games Store continue de perdre du pognon . Il faut croire qu'acheter des exclus et que payer pour des jeux gratuits n'était pas une stratégie rentable. Epic a changé son fusil d'épaule récemment avec le programme Epic First Run où ce sont les développeurs qui prennent tous les risques financiers. Epic Games vient aussi de lancer le programme Now On Epic qui incite les développeurs à sortir leurs anciens jeux sur l'Epic Games Store. En échange, ils n'ont pas besoin de payer de royalties pendant six mois.