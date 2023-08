Il court, il court, le Sweeney

Pour l'instant beaucoup de développeurs font l'impasse sur l'EGS. Par exemple il y a pas mal d'absents qui sont dans le top 10 des ventes Steam : Baldur's Gate 3, Armored Core VI, Starfield, The Texas Chain Saw Massacre et Bomb Rush Cyberfunk. Il n'est pas dur de comprendre pourquoi. Epic parle de 68 millions d'utilisateurs actifs mensuels mais on se demande combien d'entre eux utilisent le bousin uniquement pour Fortnite, les jeux gratuits ou développer des jeux avec Unreal. On sait que sur les 820 millions de chiffre d'affaire de l'EGS en 2022, seul 355 millions étaient pour des jeux non-Epic. A titre de comparaison, Steam compte 132 millions d'utilisateurs actifs mensuels mais la plateforme réaliserait un chiffre d'affaire de 8 milliards de dollars annuel selon les estimations.Pour attirer les studios, Epic a d'abord lancé un programme d'exclusivités payées. Le principe est simple : Epic finance une partie du développement du jeu et en échange le jeu est une exclu EGS pendant un an. Epic Games vient d'annoncer un nouveau programme pour l'EGS appelé l' Epic First Run . Si vous choisissez d'y participer, vous vous engagez à conserver votre jeu exclusif à l'EGS pendant six mois. Après cela, Epic prend ses 12% habituels. C'est uniquement pour les nouveaux jeux qui ne sont pas sortis sur d'autres boutiques ou d'autres abonnements type Game Pass et qui n'ont pas de contrat d'exclu avec Epic Games. En clair, cela permet à Epic Games d'avoir des exclus sur sa plateforme sans allonger un centime. Tous les risques sont pris par les développeurs et on n'est pas sur qu'ils soient gagnants dans l'affaire.