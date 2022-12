Epic écope

La FTC est en grande forme ces derniers temps : l'autorité américaine vient d'obliger Epic Games à payer 520 millions de dollars, 275 millions de dollars sous forme d'amende et 245 sous forme de remboursement aux consommateurs. Epic Games est accusé de violer la loi américaine protégeant la vie privée des mineurs (connue sous le nom de COPPA ) jouant à Fortnite et d'utiliser des techniques trompeuses pour les pousser à faire des micro-transactions.Epic devra désormais avoir le consentement des parents avant de pouvoir activer le chat vocal/textuel pour les mineurs et de collecter des informations personnelles sur les moins de 13 ans. On espère que c'est le début d'une longue campagne contre ce genre de pratiques tristement courantes chez les concurrents de Fortnite (surtout Roblox) mais aussi chez les réseaux sociaux (surtout TikTok). (Titre de Laurent)