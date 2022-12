FTC : Ceci n'est pas un procès

Hier Microsoft rencontrait la FTC américaine pour tenter de les convaincre une dernière fois que l'acquisition d'Activision-Blizzard-King n'était pas anti-concurrentiel. Il faut croire qu'ils n'ont pas été très convaincants car la FTC vient officiellement d'entamer des poursuites judiciaires pour bloquer le rachat.Cela ne veut pas dire que le rachat sera bloqué : la dernière fois que Microsoft a eu affaire à la FTC ils s'en sont sortis avec une tape sur les doigts . Mais il est aussi possible que cette fois Microsoft doive faire des concessions massives par exemple en transformant en compagnie autonome une des divisions d'ABK après le rachat. (En vignette : Lina Khan, patronne actuelle de la FTC).Pendant ce temps, 300 testeurs au sein des studios ZeniMax y compris ceux de Bethesda Softworks ont formé un syndicat : ZeniMax Workers United. Il est chapeauté par le tout puissant Communications Workers of America et est le premier syndicat à être formé au sein de Microsoft. Microsoft avait promis de rester neutre durant le vote pour décider d'établir le syndicat et a tenu sa parole, chose qu'ils ont aussi promis aux employés d'ABK si le rachat se fait. Pendant ce temps, les 20 testeurs de Blizzard Albany (anciennement Vicarious Visions) ont aussi formé un syndicat, le second au sein d'ABK après Raven Software.