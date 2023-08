Celles et ceux qui ne jurent que pas les jeux de cape et d'épée, qui malheureusement ne courent pas les "chemins", seront ravi(e)s d’apprendre qu’aujourd’hui est sorti En Garde! le premier jeu du studio montpelliérain Fireplace Games . Il s’agit donc d’un titre indépendant, dont la démo qui avait été disponible un temps , était ma foi fort sympathique.L’expérience sera à découvrir sur PC via la plateforme Steam , mais pour les personnes intéressées Factor sortira un test d’"ici peu".