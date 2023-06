En Garde ! une démo qui vaut mille mots

Il était écrit quelque part que ce week-end devait se faire sous le signe des démos au fil de l'épée. En effet, vous avez peut-être déjà croisé le fer avec des pantins dans l'impressionnante démo de Lies of P . Dans le cas contraire, on ne peut que vous encourager à y jeter un œil, ne serait-ce que pour faire plaisir à Zaza, grand défenseur s’il en est de tous les Souls-like. Plus sérieusement, la démo en question n’est pas seulement limitée aux consoles Sony, elle est aussi disponible sur Steam L’autre jeu d’escrime dont vous devriez vous soucier semble sortir d’un peu nulle part puisqu’il vient d’être annoncé, il s’agit de En Garde ! , le premier titre du tout jeune studio montpelliérain Fireplace Games . Il devrait sortir au mois d’août sur PC mais il ne se contente pas de vaines promesses puisqu’il a le bon goût de proposer une démo qui donne une belle idée de ce qui nous attend. Ça permet non seulement de découvrir son univers ultra coloré et son ambiance à la Zorro, mais surtout son système de combat assez fluide et nerveux. Tout n’est peut-être pas parfait, la gestion des caméras par exemple a encore de quoi faire grincer des dents, mais globalement le résultat est assez éblouissant et brille par sa façon d’intégrer l’environnement aux échauffourées. Bref, si vous cherchez encore comment terminer votre dimanche avec éclat et panache, vous savez ce qu’il vous reste à faire.