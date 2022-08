Vamos à la Plaion, oh, oh, oh, oh, oh

Koch Media, l'une des divisions du Embracer Group, a fini par se rendre compte que les gens ne savaient pas s'il fallait dire "KOR", "KOSH" ou "KOK" et a donc décidé de changer de nom. La maison-mère de Deep Silver et Prime Matter s'appelle désormais Plaion avec un nouveau logo en prime.On est censé prononcer cela "Play On" mais on vous garantit que les francophones diront "plah-ion" tandis que les hispanophone diront "plah-yonne". Encore une opération marketing qui a du succès.