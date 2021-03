Embracer a encore faim

Embracer Group a beau avoir gobé quelques gros noms du jeu il y a un mois après avoir engouffré une douzaine de studios en novembre dernier , la société ne compte pas s'arrêter là. Embracer Group a donc émis 36 millions de nouvelles actions afin de récolter près de 900 millions de dollars pour continuer sa boulimie de studios.Leur stratégie ressemble de plus en plus à "jeter un paquet de spaghettis cuits contre un mur et de voir celui qui colle". Et il faut croire que ça marche : Valheim , publié par Coffee Stain (une division d'Embracer) s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires en un mois et demi. Une autre de ses divisions, THQ Nordic, a ouvert un nouveau studio à Barcelone : Alkimia Interactive . Le studio espagnol est chargé de développer un remake du premier Gothic . Un prototype tournant avec l'UE4 était sorti sur Steam fin 2019