Echoes of the Eye, l'extension d'Outer Wilds, est sortie

Officialisée durant l'Annapurna Showcase de cet été , l'extension Echoes of the Eye pour l'excellentissime Outer Wilds de Mobius Digital , vient de sortir sur PC et consoles au prix d'une douzaine d'euros. Si vous cherchiez une occasion de replonger dans cet incroyable petit univers de poche, elle est toute trouvée ; et si vous étiez passés à côté du jeu à sa sortie, merci de venir vous dénoncer dans les commentaires que l'on puisse vous bannir le temps que vous alliez combler vos lacunes - le pack comprenant le jeu de base et son DLC est d'ailleurs en promo sur Steam , donc vous n'avez absolument aucune raison de ne pas y aller.