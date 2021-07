Annapurna Interactive Showcase : le résumé

Outer Loop, les développeurs de Falcon Age (jeu VR dans lequel on se balade avec son faucon sur le bras et à qui on peut faire porter des petits chapeaux ou faire des fistbumps), bossent sur un nouveau jeu dans lequel il sera au moins question de planche à roulettes

Jessica Mak, la créatrice de Sound Shapes, bosse sur un nouveau jeu où il sera encore question de musique

Davey Wreden (créateur de The Stanley Parable, et qui doit d'ailleurs toujours finir la version Ultra Deluxe de ce dernier) et Karla Zimonja (co-créatrice de Gone Home et Tacoma) ont fondé un nouveau studio, Ivy Road, et bossent sur un jeu dont ils ne peuvent évidemment rien dire pour l'instant, si ce n'est que Daniel Rosenfeld, alias C418, alias "le mec qui a fait la musique de Minecraft", est aussi de la partie

Le studio anglais No Code, qui nous avait déjà régalés avec Stories Untold et Observation, bosse sur un nouveau jeu dont on ne sait rien si ce n'est que ça sera un titre horrifique

Même pour ce qui est désormais un E3 permanent, Annapurna Interactive arrive un peu après la bataille. Pourtant, on ne leur en tiendra pas trop rigueur car leur petit showcase d'hier soir n'a eu beau durer qu'une trentaine de minutes, il était quand même plein à ras bord de jeux et d'annonces alléchants.Le stream a débuté avec une nouvelle vidéo de The Artful Escape , un jeu annoncé depuis tellement longtemps (le moteur de recherche de Factor remonte à 2017 mais le jeu avait une vie déjà avant ça) qu'on avait en toute honnêteté un peu oublié son existence. C'était donc une bonne surprise de le revoir, d'autant qu'il est accompagné cette fois d'une date de sortie : ça sera pour le 9 septembre, sur Xbox et PC. Et comme chez Annapurna, on a aussi un pied dans le cinéma, le doublage vocal aura droit à un casting de premier ordre avec Lena Headey, Jason Schwartzman, Mark Strong et Carl Weathers en plus des rôles principaux tenus par Michael Johnston et Caroline Kinley. Neon White , annoncé lors d'un Nintendo Direct il y a quelques mois , est le nouveau jeu du créateur de Donut County . C'est un mix entre un FPS et un jeu de speedrun, où les armes sont représentées par des cartes mais peuvent être défaussées pour aller encore plus vite et faire un meilleur score, avec en plus une couche de gestion des relations avec les NPC sans que ça soit non plus un dating sim. Ca a l'air chelou, pour dire le moins, et ça sortira cet hiver sur PC et Switch. A Memoir Blue est le premier jeu du studio Cloisters Interactive . Les premières images de la vidéo nous ont fait croire à un jeu "à la Dontnod', mais bien vite les personnages et décors en 3D se mélangent avec de la belle 2D dans des environnements parfois assez surréalistes. Ca a l'air absolument magnifique en tout cas, et même si on ne sait pas en quoi consistera vraiment le jeu (on nous parle d'un "poème interactif", qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ça), il nous tarde d'en voir plus. Storyteller est un jeu de puzzle qui vous demande, à partir d'un titre, de raconter une histoire en plaçant décors et personnages dans des cases de bédé, en sachant que ce que vous placez dans une case aura automatiquement des répercussions dans les suivantes. Le concept est très amusant, même si on ne sait pas encore s'il tiendra sur la durée. Ca sortira sur Switch et PC, et une démo est déjà disponible sur Steam si vous voulez vous faire une idée plus précise. Solar Ash , nouveau jeu de Heart Machine , n'a pas grand chose de nouveau à nous dire, si ce n'est qu'il a enfin une date de sortie : ça sera pour le 26 octobre, sur PS4/5 et PC via l'EGS. Skin Deep est le nouveau jeu de Blendo Games . Leurs précédents jeux ( Quadrilateral Cowboy ou Thirty Flights of Loving, par exemple) étaient déjà assez bizarres, mais celui-ci semble atteindre un tel niveau d'abstraction qu'il devient difficile à expliquer de quoi il s'agit. C'est un FPS dans un vaisseau spatial, mais tirer sur les mecs d'en face ne semble pas être la principale occupation. Si vous arrivez à comprendre de quoi il retourne dans cette vidéo, tant mieux pour vous, n'hésitez pas éventuellement à nous éclairer. Stray nous avait instantanément faits tomber amoureux lors de son annonce à l'E3 de l'année dernière, avec son adorable pôticha qui se balade dans une ville pleine de robots. Après une longue sieste de plus d'un an, le jeu des français de Blue Twelve Studio revient se montrer avec une vidéo de gameplay commentée par un des développeurs, durant laquelle on voit le chat faire ses griffes sur un canapé, se frotter aux jambes d'un robot, mais également se déplacer dans les environnements à la manière d'un jeu de plate-forme 3D assez classique. Stray devait sortir cette année, mais il a malheureusement été repoussé et n'arrivera que début 2022 sur PC, PS5 et PS4. Outer Wilds , petite merveille de game design et de narration, est sans forcer l'un des meilleurs jeux sortis au cours de ces dix dernières années. Mobius Digital nous fait donc bien plaisir en confirmant (le secret avait été éventé il y a quelques mois) que son jeu va bien avoir droit à une extension, Echoes of the Eye, dont le contenu s'intégrera à l'histoire du jeu de base, sans trop que l'on sache comment pour l'instant. On n'aura pas à attendre trop longtemps pour le découvrir, puisque cette extension arrivera le 28 septembre prochain sur PC, Xbox et PS4. La Switch n'est pas en reste puisqu'elle aura droit à sa version du jeu d'ici la fin de l'année.C'est tout pour les trailers, mais ceux-ci ont été entrecoupés de diverses annonces, notamment de nouvelles collaborations.