EA gobe un bout de Warner

On connait désormais le sort de Warner Bros. Games après la vente de WarnerMedia à Discovery . Tous les studios sont compris dans la vente. Tous ? Non ! Car un studio peuplé d'irréductibles anglais est passé chez l'ennemi. EA a racheté Playdemic, un studio de Manchester, pour la modique somme de 1,4 milliard de dollars.Vous n'avez probablement jamais entendu parlé d'eux mais ils développent un jeu mobile super populaire appelé Golf Clash. Le but pour EA est de booster son offre mobile. Dans cette optique, EA a déjà acquis Industrial Toys (qui développe Battlefield Mobile), Metalhead Software et surtout Glu Mobile racheté il y a quelques mois pour 2,4 milliards de dollars.