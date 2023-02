Dredge prendra la mer en mars

On ne vous a jamais parlé de DREDGE , premier jeu du tout petit studio néo-zélandais Black Salt Games . On y contrôle un pêcheur, ou plus précisément son bateau, qui doit attraper des poissons pour ensuite les revendre et améliorer le bateau pour attraper des plus gros poissons. Histoire de lier un peu tout ça et que le jeu ne se limite pas à aller taquiner le mérou, il y a tout un scénario avec des éléments de fantastique et notre pauvre pêcheur qui risque de devenir fou s'il se retrouve en mer à la nuit tombée. J'avais pu essayer la démo publiée lors du dernier Steam Next Fest en octobre et j'avais trouvé ça très agréable notamment pour des petites sessions, au hasard sur un Steam Deck. On espère que cette démo sera remise en ligne afin que tout le monde puisse se faire un avis pour la sortie du jeu, prévue sur PC et consoles le 30 mars.