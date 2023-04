Dragon Age : Oh Hi Mark

Selon EA, Dragon Age: Dreadwolf est entré en mode post-production à savoir que le jeu est fini et que l'équipe est en train de corriger les bugs et de mettre un petit coup de polish pour s'assurer que le jeu soit tip top. Pour se faire, EA a mis sur le coup une partie de l'équipe qui bossait sur le nouveau Mass Effect (actuellement en pré-production) mais l'éditeur a aussi embauché Mark Darrah en tant que consultant. Mark avait quitté le studio fin 2020 et était producteur exécutif sur les DA. Mine de rien, BioWare mise gros sur Dreadwolf, les deux derniers jeux du studio (Mass Effect: Andromeda et Anthem) n'ayant pas exactement soulevé les foules.