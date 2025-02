Double Fine, Rare et autres histoires

Comme son nom l'indique, Xbox Era est un site de fans de Xbox financé par sa communauté et si vous suivez les news, vous devez savoir qu'on est à la fin d'une ère : la Xbox n'est plus une console mais un "ecosystème" de jeux, d'abonnements et de services sortant sur plusieurs plateformes. Du coup pour le 250ème épisode de leur podcast, Xbox Era a pu interviewer Phil Spencer pour leur poser plein de questions brulantes.On y apprend que Phil Spencer ne souhaite pas que tous les jeux deviennent des jeux-sévice et qu'il aime les jeux solo qui ont un début, un milieu et une fin. Il souhaite aussi soutenir les petites équipes qui produisent des jeux plus courts sans être blindés de micro-transactions, des développeurs comme Compulsion Games ( South Of Midnight ) et Double Fine qui bosse sur un projet pas encore annoncé. On a envie d'applaudir mais du coup on comprend encore moins Tango Gameworks a été dégagé de l'écurie Microsoft... On y apprend aussi qu' Everwild est toujours en développement. Le jeu de Rare avait été dévoilé en 2019 mais on est sans nouvelle depuis 2020.Le reste est plus ou moins sans surprise. Phil Spencer a abandonné l'idée que la Xbox devienne la bécane dominante. La stratégie est simple : il veut mieux toucher 70% des ventes d'un jeu sur une plateforme qui a du succès (Steam, PS5...) plutôt que de se limiter aux 100% sur une plateforme qui n'en a pas (Xbox). C'est en Asie que Microsoft connait la plus grosse croissance mais surtout via le Cloud et le PC.Mais on ne connait toujours pas la réponse à la grande question : y'aura-t-il une Xbox 5 ? Et si oui, sous quelle forme ? Et si non, est-ce que le nom "Xbox" a toujours un sens quand il n'y a plus de boite noire à mettre sous la télé ? N'est-ce pas un peu dangereux de ne plus être maitre de son destin et de dépendre du bon vouloir de Sony, Valve et Nintendo ?