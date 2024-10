Don't Nod ne va pas fort

Les deux dernières productions Don't Nod, Banishers: Ghosts of New Eden et Jusant , ne sont pas bien vendus du tout. Le mois dernier, le studio annonçait qu'ils mettaient en pause deux projets pour se concentrer sur leur prochain titre, Lost Records : Bloom and Rage, développé par Don't Nod Montreal et auto-publié. Le studio a perdu 42 millions d'euros durant le premier semestre 2024 et a annoncé qu'il allait licencier potentiellement 69 personnes soit près d'un quart du studio. On souhaite bon courage aux développeurs affectés.