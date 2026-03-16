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ACTU

DLSS passe la cinquième

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
 
Nvidia laisse à peine le temps à la compétition de rattrapper son retard en matière de post-traitement à base d'IA et vient d'annoncer DLSS 5 qui change totalement le paradigme. Il n'est plus simplement question d'aider le rendu mais de le transformer. En prenant les informations de couleurs et de vecteurs de mouvements, DLSS 5 applique un traitement photoréaliste au rendu.

Et comment dire ? On nous explique que les développeurs auront accès à toute une série de réglages afin de rester fidèle à la vision d'origine mais pour l'instant on a l'impression de voir un filtre Reshade combiné à un filtre IA. Le résultat fait limite penser à une vignette d'une vidéo YouTube générée par IA pour vous vendre du crypto. Au dela des soucis esthétiques, Nvidia se réserve bien de dire quelles cartes graphiques pourront faire tourner un truc pareil mais on suppose qu'il faudra un gros paquet de mémoire vidéo pour faire tourner le modèle. DLSS 5 devrait sortir en fin d'année.

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