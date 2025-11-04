ACTU
Dispatch expédie un million de copies
par Buck Rogers, email
Quand Telltale Games a rouvert ses portes mais pas trop en 2019, AdHoc Studio fondé en partie par des anciens de la boîte en 2018 était censé filé un coup de main sur The Wolf Among Us 2. Alors, plus de nouvelles concernant ce dernier, en revanche le studio de développement n’aura pas chômé puisqu’il a bossé sur son propre chantier, ce qui aura donné au final le sympathique Dispatch dont nous avons réalisé l’aperçu des deux premiers épisodes en passant.
On ne va pas non plus les comparer avec les gros du secteur, mais alors que tous les actes ne sont pas encore sortis, les développeurs annoncent que le jeu s’est vendu à un million de copies en seulement dix jours. Avec des retours positifs que ce soit des critiques comme du public, on ne doute pas que lorsque l’histoire sera arrivée à son terme, le titre se vende à nouveau comme des petits pains auprès de nouveaux joueurs qui auront préféré attendre un peu.
