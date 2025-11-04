ACTU
Tout va bien pour Nintendo
Comme chaque début du mois de novembre, Nintendo met à jour ses statistiques de ventes mondiales concernant ses consoles et ses jeux développés en interne. Les chiffres du petit artisan sont à jour à date du 30 septembre 2025, et couvrent donc ce qui s’est déroulé cet été. Et sans surprise, les résultats sont plus que positifs, avec des hausses à tous les niveaux, signe de la bonne santé de Nintendo.
Commençons par la Switch, qui est évidemment en déclin après 8 ans de d’existence, mais culmine tout de même 154,01 millions d’exemplaires dans le monde, ajoutant 910 000 unités pendant l’été. Elle n’est plus qu’à 10 000 exemplaires de la Nintendo DS, la console la plus vendue de l’histoire de Nintendo. Et normalement, puisque le mois d’octobre est passé, la Switch a probablement pris cette place, signe d’un carton assez monumental. À noter qu’elle se placera comme la seconde console la plus vendue de l’histoire, derrière la PS2 et ses 160 millions, officialisé par Sony l’an dernier. Un chiffre qui sera assez difficile à atteindre (même avec 910 000 exemplaires tous les 3 mois), à moins d’une très forte baisse de prix.
Concernant le top 10 des jeux first party sur Switch, rien ne bouge, mais tout le monde augmente doucement ses chiffres.
Du côté des jeux first party sur Switch 2, le classement ne fait état que de deux titres, et il n’y a pas un mot sur Drag x Drive et Nintendo Switch 2 Welcome Tour, qui ont donc fait moins du million, ce qui n’est pas si étonnant. Heureusement, Nintendo pourra compter sur Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau et Kirby Air Riders qui sortent ce mois-ci, suivi de Metroid Prime 4: Beyond en décembre, ce qui devrait garnir un peu ce classement.
- Mario Kart 8 Deluxe : 69,56 millions (+ 700.000)
- Animal Crossing: New Horizons : 48,62 millions (+ 430.000)
- Super Smash Bros. Ultimate : 36,93 millions (+ 330.000)
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild : 33,34 millions (+ 300.000)
- Super Mario Odyssey : 29,84 millions (+ 340.000)
- Pokémon Ecarlate / Pokémon Violet : 27,61 millions (+ 350.000)
- Pokémon Epée / Pokémon Bouclier : 26,96 millions (+ 120.000)
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom : 22,15 millions (+ 220.000)
- Super Mario Party : 21,23 millions (+ 40.000)
- New Super Mario Bros. U Deluxe : 18,53 millions (+ 180.000)
- Mario Kart World : 9,57 millions (+ 3,94 millions)
- Donkey Kong Bananza : 3,49 millions