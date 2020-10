Des démos pour Stadia

Stadia a beau offrir un mois gratuit de Stadia Pro pour les nouveaux utilisateurs, le service n'arrive toujours pas à convaincre les gens ne serait ce qu'essayer leur bousin. Donc Google va aller encore plus loin en proposant des démos gratuites. Pour les essayer, il n'y pas besoin de filer sa carte de crédit. Il suffit de créer une compte Stadia et roulez jeunesse.La première démo concerne Pac-Man Mega Tunnel Battle, une version battle royale de Pac-Man qui est une exclu temporaire Stadia. Le jeu se joue à 64 dans des multiples plateaux interconnectés. Vous pouvez dès à présent en cliquant sur ce lien . Demain une démo de Humankind, le 4X d'Amplitude, sera disponible. Et après-demain ce sera au tour Immortals Fenyx Rising, cette fois pour de vrai (Immortals est le nom définitif de Gods & Monsters). Chaque démo restera en ligne uniquement une semaine.Attention par contre si vous voulez supprimer votre compte Stadia, il semble que vous pouvez y laisser des plumes . Donc laissez le juste moisir dans un coin.