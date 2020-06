Les Dieux Du Stade

C'est un peu une tradition annuelle au même titre que la galette des rois et la buche de Noël : la grosse fuite d'un jeu Ubisoft pré-E3. Pour cette année il s'agit de Gods & Monsters annoncé durant l'E3 2019. Le jeu est une sorte de Breath Of The Wild version mythologie grecque et est prévu à une date inconnue sur PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et Stadia. Ce détail a son importance.En effet, Stadia s'est retrouvé en possession de la démo E3 2019. Pourquoi me direz-vous ? Probablement à des fins de test interne. Le cloud gaming est un moyen facile de partager un build entre différentes équipes. Quoi qu'il en soit un employé de Stadia a eu la bonne idée de pousser le jeu en production. Un nouveau jeu appelé "Orpheus" est donc arrivé sur le service et est resté en ligne pendant 30 minutes. Heureusement c'est Stadia donc pas grand monde n'a pu y jouer mais ceux qui ont pu tester ont découvert un jeu blindé d'assets sortis temporaires souvent sortis d'AC Odyssey. Google s'est platement excusé et Ubisoft a expliqué que tout avait changé depuis le build en question à commencer par le nom du jeu mais que ce ne serait pas Orpheus. (Merci à Leila pour l'illustration)