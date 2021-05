Des dates et des Pokémons

Pas de Pokémon Presents ou autre événement malgré un E3 2021 qui va bientôt se pointer, cette fois-ci, Nintendo et The Pokémon Company ont tout simplement sorti un bon vieux communiqué de presse pour annoncer les dates de sorties du duo Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, mais aussi de Pokémon Arceus. Les trois jeux étant sur Switch, autant dire qu’on va manger de la pokéball pendant un moment.Commençons par le plus logique, avec la sortie Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante prévue le 19 novembre 2021. Pour ces remasters, développés par ILCA , datant tout de même de 2006 et de la fantastique Nintendo DS, une sortie à la fin d’année reste dans ce qui se fait habituellement pour la série. Une vieille habitude afin de sécuriser les cadeaux de Noël sous l’emblème du plombier moustachu.Plus surprenant, on apprend que Légendes Pokémon : Arceus sortira un peu plus tôt que prévu (dans la vision de beaucoup de monde en tout cas), à savoir le 28 janvier 2022. Pour rappel, sa première présentation via une bande-annonce date du Pokémon Presents du 26 février dernier , et au risque de me mettre tous les dresseurs et dresseuses Pokémon à dos, ce n’était pas fameux techniquement. Alors peut-être que depuis, Game Freak a bien avancé dans le développement de son Action-RPG avec un monde ouvert façon Breath of Wild, mais la deadline semble tellement proche…