ACTU
Des bandes-annonces… mais pas que
par Buck Rogers, email
On va essayer de rattraper le retard de certaines bandes-annonces due au Factortime et les enchaîner comme des cafés. On va ainsi faire un petit tour d’horizon et parler d’EXODUS, de SAROS, de FATAL FURY: City of the Wolves, d’Hunter: The Reckoning - Deathwish et même finir sur un petit reportage à propos d’un jeu développé par une seule personne en Côte d'Ivoire : BABI CITY.
Voilà pour ce tour d’horizon des bandes-annonces, il y a clairement de quoi garder un œil sur les mois à venir. Maintenant, vous pouvez arrêter le café de suite… ou enchaîner sur d’autres trailers sur le site, c’est à vous de voir.
EXODUSEXODUS attendu sur PC, PS5 et Xbox Series pour 2027, édité par Wizards of the Coast, peut compter sur un héritage plutôt solide, car le jeu, on le rappelle, est développé par Archetype Entertainment, un studio fondé par d’anciens de BioWare ayant travaillé sur la licence Mass Effect. On y retrouve notamment James Ohlen et Drew Karpyshyn, deux figures importantes derrière l’univers et la narration de la saga. Le titre pose immédiatement son ambiance et insiste sur une approche très narrative, avec des choix qui semblent avoir un impact à grande échelle, le tout soutenu par des séquences d’action à la troisième personne plutôt nerveuses.
SAROSDéveloppé par Housemarque et édité par Sony Interactive Entertainment, SAROS reprend la formule nerveuse de Returnal pour la pousser dans une direction différente mais toujours aussi brutale. Sur une planète coincée sous une éclipse permanente, on y enchaînera des affrontements rapides, des esquives millimétrées et surtout des morts à répétition (!). Toutefois, l’approche semble vouloir être un peu moins punitif et les runs plus courts. Certaines mécaniques comme le bouclier energétique par exemple ou la gestion des ressources donnent l’impression d’avoir un peu plus de prise sur ce chaos ambiant. Le titre sera disponible le 30 avril sur PlayStation 5.
FATAL FURY: City of the WolvesUne des licences phares de SNK, Fatal Fury: City of the Wolves, continue de faire parler d'elle. Comme dans la tradition des jeux de combats désormais, nous avons droit à une politique de contenu additionnel particulièrement chargée à chaque sortie. Cependant, certains casting ont le droit à plus d’indulgences que d’autres et la dernière bande-annonce en date tease l’arrivée pour juin 2026 (oui, décidément les temps comme les œufs sont durs) d’un grand : Kenshiro, le héros emblématique du manga/anime Hokuto no Ken. Il vient s’ajouter à la liste après la venue de Ken Masters, Chun-Li, Andy Bogard, Joe Higashi, Mr. Big, Kim Jae Hoon, Blue Mary, Nightmare Geese et un Wolfgang Krauser qui se pointera en avril.
Hunter: The Reckoning - DeathwishDéveloppé par Teyon et édité par Nacon, Hunter: The Reckoning - Deathwish s’inscrit dans la continuité d’un studio qui a récemment marqué les esprits avec RoboCop: Rogue City puis son standalone Unfinished Business, deux adaptations solides et qui avaient su proposer une expérience de jeu efficace tout en respectant le matériau d’origine. Avec leur nouveau titre qui est prévu pour le 3ème trimestre 2027 sur PS5, Xbox Series et Steam, le studio change d’univers mais conserve cette approche dans un FPS orienté action et narration mais avec une dimension RPG plus présente, et l’on traquera vampires et autres créatures dans un New York particulièrement hostile où les choix du joueur auront une incidence. Difficile en passant de ne pas avoir une petite pensée pour l’éditeur Nacon, actuellement en pleine zone de turbulence financière avec un placement en redressement judiciaire et plusieurs studios malheureusement impactés. On souhaite bon courage aux petites mains.
BABI CITYBABI CITY est un jeu développé en Côte d'Ivoire par le créateur indépendant Stéphane Malick Ocho. Le titre est un monde ouvert urbain qui se déroule à Abidjan, où l’auteur revendique clairement son inspiration de Grand Theft Auto. Le jeu, repéré par la chaîne YouTube d’AfriPulse qui s’est donné pour objectif de faire rayonner l’innovation africaine, essaie de proposer quelque chose de plus locale. On lui souhaitera que son projet aboutisse et qu’il se retrouve dans une boutique officielle.
Voilà pour ce tour d’horizon des bandes-annonces, il y a clairement de quoi garder un œil sur les mois à venir. Maintenant, vous pouvez arrêter le café de suite… ou enchaîner sur d’autres trailers sur le site, c’est à vous de voir.