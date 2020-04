Deadly Premonition 2 : La date de sortie prédite

Annoncé lors du Nintendo Direct du 5 septembre 2019 résumé courageusement par Frostis Deadly Premonition 2 : A blessing in disguise n'avait pas à ce jour de date de sortie. C'est corrigé, le jeu étant dorénavant attendu pour le 10 juillet 2020 sur Switch au prix de 49€99. On vous rappelle qu'à la barre du développement nous retrouvons l'équipe d'origine, à savoir Hidetaka Suehiro (a.k.a. SWERY ou Swery65) et Kenji Goda qui avait coécrit le premier épisode. Deadly Premonition à l'époque ne brillait pas par ses graphismes, on se souviendra surtout d'une excellente ambiance, et d'une intrigue prenante. On retrouvera dans sa suite la possibilité d'évoluer à nouveau dans un monde ouvert, la ville de Le Carré étant cette fois-ci le terrain de jeu malheureux d'un tueur en série. L'agent spécial du FBI Francis York Morgan ayant du mal à prendre ses virages dans le premier opus, la conduite de véhicules ne devrait plus être de la partie dans Deadly Premonition 2, puisque l'on devra dorénavant se déplacer en skateboard.La nouvelle intrigue se déroulera entre deux époques distinctes, le titre étant chronologiquement à la fois une préquelle et une suite. D'ailleurs en ce moment Deadly Premonition Origins est disponible sur le Nintendo Eshop à 14€99 au lieu de 29€99.