Daemon X Steam Machina

Après la belle surprise du portage de The Wonderful 101 (encore un excellent jeu Wii U), c’est au tour de Daemon X Machina d’aller faire un petit tour sur PC, et plus précisément sur Steam . Disponible depuis le 13 septembre 2019 sur Switch, le titre de Marvelous ira donc titiller les joueurs et joueuses de la PC MasterRace dès le 13 février prochain.On aura pu croire que la licence appartient à Nintendo , mais ce n’est pas le cas. Il semblerait par contre que Nintendo ait eu l’honneur d’une exclusivité temporaire sur sa console, avant que Marvelous puisse sortir son jeu ailleurs. En parlant de ça, ce n’est donc pas Nintendo qui édite, mais Xseed Games , la filiale américaine de Marvelous.Côté tarif, la fiche du jeu indique un bon 59,99 € , ou 47,99 € en passant par la case précommandes. Un palier qui offrira un petit bonus sous forme de skin pour son mecha et son perso. Honnêtement, c’est vraiment que dalle, surtout que la customisation de base est assez poussé, et que de toute façon, tout le monde design son mecha avec les couleurs de Neon Genesis Evangelion.Pour rappel, parce que le test n’est pas arrivé sur Factor, il s’agit d’un jeu dans lequel on dirige un humain/humaine dans un Mecha, afin d’affronter d’autres Mecha contrôlés (plus ou moins) par une IA qui a décidé de foutre en l’air notre belle planète, et d’éradiquer le seul problème, les Humains. C’est plutôt chouette, si on aime le style et les combats à répétition.