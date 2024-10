Cyberpunk 2077 : édition Metal Hurlant

l'iMac adopte la puce M4

les MacBook Pro 14" et 16" adoptent aussi les puces M4, M4 Pro et M4 Max

même combat pour le Mac Mini qui passe au M4/M4 Pro et qui subit au passage une cure de jouvence. C'est maintenant un tout petit ordinateur qui mesure 5" x 5". Il perd ses ports USB-A mais dispose de 5 USB-C dont 3 ports Thunderbolt 4 (ou 5 pour les modèles M4 Pro). Par contre le bouton de marche/arrêt se retrouve en bas de l'appareil

le modèle de base de tous les Mac dispose au moins de 16 Go de RAM

Apple a annoncé tout plein de nouveaux Mac cette semaine mais on peut faire le point en quelques minutes :Il n'y a pas vraiment eu de conférence mais CD Projekt Red a profité de l'occasion pour annoncer un portage de Cyberpunk 2077 et de son extension Phantom Liberty sur Mac. Ils promettent même du path tracing et du frame generation même si on imagine que seuls les Mac M4 en bénéficieront. Ca sortira sur toutes les boutiques (Mac App Store, GOG, Steam et EGS) l'an prochain. Le Red Engine supportait déjà l'architecture ARM suite au portage Switch de The Witcher 3 mais ça a quand même du demander pas mal de boulot surtout pour un moteur abandonné Vu les faibles ventes des autres AAA portés sur les appareil Apple, on n'est pas sur que le jeu en vaille la chandelle à moins qu'Apple subventionne à fond le développement. A noter que ça ouvre aussi la voie à un portage Switch 2...