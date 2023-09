Cyberpunk 2077 : le baroud d'honneur du REDengine

Les tests de l'extension Phantom Liberty pour Cyberpunk 2077 sont tombés et tout le monde semble d'accord pour dire qu'elle défonce le cyber-slip. RPS qui sont souvent mesurés disent que c'est probablement la meilleure extension jamais créée. Rien que cela. Pourtant CDPR avait mis la barre très haut avec Blood And Wine pour The Witcher 3. La quête principale de Phantom Liberty prend d'ailleurs à peu près autant de temps que celle de Blood And Wine à savoir une quinzaine d'heures. Ajoutez à cela 17 missions secondaires et un bon paquet de mini-quêtes et vous aurez de quoi faire.Mais surtout elle vient accompagnée de la mise à jour 2.0 qui transforme le jeu de fond en comble. CDPR recommande d'ailleurs de recommencer le jeu depuis zéro que vous fassiez juste la mise à jour ou l'extension. Le contenu de l'extension est accessible une fois passée la mission Transmission de l'Acte 2. CDPR recommande aussi de désactiver ou supprimer vos mods, ces derniers n'étant pas toujours compatibles. Au passage, un SSD est désormais obligatoire pour la 2.0 et CDPR recommande même un SSD NVMe pour le niveau de détails Ultra.Tentez de savourez Phantom Liberty car ce sera la seule extension pour Cyberpunk 2077 vu que CDPR abandonne le REDengine au profit de l'Unreal Engine 5. C'est un peu triste vu que le moteur a servi de vitrine technologique (et continue de le faire) mais l'investissement est devenu trop cher. Les joueurs ne voient que le rendu mais les vraies forces d'un moteur sont les outils et la communauté, ce qui fait souvent défaut avec un moteur interne.