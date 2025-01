WINE 10 est sorti

Presque un an après WINE 9.0, la version 10.0 vient de sortir et comprend près de 6000 changements. Elle améliore le support de Vulkan et des versions plus anciennes de DirectX, propose un meilleur support des architectures ARM et utilise de base Wayland à la place de ce bon vieux X11. On rappelle que WINE permet de lancer des applis et jeux Windows sur Linux.C'est la base de Proton donc la version Linux de Steam supportera bientôt plus de jeux et devrait améliorer la compatibilité des jeux existants. C'est aussi la base de CrossOver qui permet aussi de lancer des jeux Windows sur Mac. Santé !