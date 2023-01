Copinage : Sumimasen Turbo

On se doutait bien que les anciens de Gamekult n'allaient pas rester longtemps les bras croisés et ce sont Greg, Kamui et Puyo qui ont dégainé les premiers. Ils ont créé une nouvelle émission, Sumimasen Turbo, que Zaza qualifie avec raison de "Gaijin Dash avec une moustache".En effet, les trois compères vont parler de jeux vidéo japonais et de culture populaire dans un podcast mensuel disponible dans toutes les bonnes crèmeries. Le premier numéro a été en direct et se trouve déjà en ligne . Si vous en voulez encore plus, vous pouvez leur filer du pognon sur le Patreon . A noter que la bio du trio ne mentionne pas le plus important : Greg et Kamui sont aussi des anciens France Five (Silver Mousquetaire et Blue Accordéon).