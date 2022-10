Company of Heroes 3 passera l'hiver au chaud

On ne vous avait pas reparlé de Company of Heroes 3 depuis son annonce l'année dernière mais du peu qu'on pouvait en voir, le développement avait l'air de suivre sa route tranquillement et sa date de sortie avait été fixée au 17 novembre. Relic a pourtant décidé de ne pas faire la même erreur que l'armée allemande et de laisser passer l'hiver, et a donc repoussé son jeu au 23 février , toujours dans le but de livrer un produit un peu mieux fignolé.