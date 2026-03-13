ACTU
Comment les jeux seront vérifiés sur Steam Machine et Steam Frame
par CBL, email @CBL_Factor
Durant la GDC, Valve a fait une longue présentation dédiée à son matos en revenant sur le passé (Steam Link...), en parlant un peu du présent (le Steam Deck) et beaucoup du futur (Steam Frame et Steam Machine). On a ainsi appris qu'il y avait 25 000 jeux "vérifiés" ou "jouables" sur le Steam Deck et que les développeurs disposent d'une interface dédiée permettant de savoir combien de temps les joueurs passent sur Steam Deck.
Pour la Steam Machine, Valve a détailé comment les jeux seront "vérifiés". De base tous les jeux qui sont vérifiés sur Steam Deck le seront automatiquement sur Steam Machine. Il y a deux contraintes pour être vérifié sur Steam Machine : être jouable à 100% avec une manette et tourner en 1080p à 30 FPS (sans FSR ?). Contrairement au Steam Deck, Valve ne vérifiera pas si l'interface et les textes d'un jeu sont lisibles vu que ça dépend beaucoup de la taille de l'écran et de la résolution. Du coup les jeux jeux considérés uniquement "jouables" sur Steam Deck à cause de la taille des textes seront aussi automatiquement "vérifiés" sur Steam Machine. Les jeux qui ne sont pas supportés sur Deck à cause de soucis de performances seront testés pour voir s'ils tournent sur Steam Machine. Quant aux jeux qui ne tournent pas à cause de systèmes anti-cheat, Valve continue de bosser sur le sujet mais a annoncé qu'ils galèrent toujours pour tout ce qui nécessite d'activer secure boot et/ou qui tourne au niveau du noyau.
Pour le Steam Frame, Valve annonce qu'ils vont tester les jeux VR et les jeux non-VR jouables sur un écran virtuel. Comme pour ses autres machines, pour être vérifié sur Steam Frame il faut que le jeu soit totalement jouable avec les manettes du Steam Frame. Au niveau des performances, Le minimum est 720p@30FPS pour les jeux non-VR. Pour les jeux VR, la résolution n'est pas précisée mais les jeux doivent taper le 90 FPS. Dans la majorité des cas, Valve recommande aux développeurs d'utiliser leur version x86 mais ceux qui ont une version ARM pour Android pourront en profiter grâce à la couche logicielle Lepton. Le but de l'opération est comme toujours de minimiser le travail pour les développeurs afin qu'ils puissent se concentrer sur l'essentiel : faire des bons jeux. A noter que le tout concerne uniquement les jeux jouables directement sur Frame. Pour les jeux jouables en streaming, il n'y aura pas de programme de vérification.
Quant à la date de sortie des deux machines, les choses semblent compliquées. Ils ont même fait un appel durant la conf' demandant s'il y a des gens qui ont accès à un stock de RAM. C'était probablement à moitié une blague mais on ne sait jamais. C'est asse ironique de GALERER pour trouver de la RAM.
