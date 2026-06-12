ACTU
Comment Factor newse ?
par CBL, email @CBL_Factor
C'est fou comme le temps passe : aujourd'hui marque le 20ème anniversaire de mon arrivée sur Factornews. Mon premier article était le test de Civ IV le 12 juin 2006. Je suis passé newseur six mois plus tard avec l'aval de Joule, Niko, Zaza et de Sonny, ce dernier précisant même "Moi j'aime bien CBL, il a pas l'air con."
Il s'en est passé des choses en 20 ans. J'ai changé de pays. J'ai pu aller à l'E3. Plusieurs fois. Trois générations de consoles se sont succédées. Le paysage du web a radicalement changé. Beaucoup de gens sont arrivés et partis. Les poils blancs sont en train de dominer les noirs dans ma barbe. Le jeu indie a explosé tandis que les gros éditeurs sont devenus de plus en plus cupides. J'ai écrit plus de 10000 news et articles. Mais d'ailleurs, comment ça se passe en interne ? Comment les news se retrouvent sur le site ? Plutôt que de vous raconter ma vie, je vous propose une petite plongée dans les coulisses.
Factornews existe depuis presque 25 ans et a toujours été maintenu par des gens n'étant pas dans la même pièce sauf lors des rares salons. On faisait du télétravail avant que ce soit cool. Mais comment le tout fonctionne en fait ? Tout commence par une idée. Pour une news, on va piocher dans les agrégateurs comme LoveForGames ou on lit les zéro sociaux comme BlueSky. On peut aussi consulter des sites qui publient tous les communiqués de presse comme Gematsu. On reçoit les même communiqués par email. On en reçoit beaucoup donc on s'excuse si on rate l'email du petit studio indie car il est probablement coincé entre un free-to-play chinois et une compétition d'eSport. Parfois l'information nous est donnée par un de nos gentils informateurs dont on ne dévoile jamais le nom. D'autres fois, ce sont nos gentils lecteurs qui nous envoient des liens sur Discord ou la tribune.
Une fois qu'un rédacteur sait ce quoi il veut newser, il l'annonce sur un canal privé de notre Discord (fut un temps on utilisait la tribune. Le but est triple :
Quoi qu'il en soit, l'écriture peut commencer. Le rédacteur va dans la partie admin du site, tape sa news, ajoute un bandeau et des liens, se relit et publie le tout. On a deux relecteurs sur le site : Laurent et padanagua. Ils repassent une fois la news publiée pour corriger les fautes oubliées. On fait aussi confiance aux lecteurs pour nous signaler les fautes et nous dire quand ils ne sont pas d'accord. Pour les articles, il s'agit en général de tests et de previews. On tente de les publier dès la fin de l'embargo mais on se relit les uns les autres avant la publication. Parfois on a des articles invités quand un de nos lecteurs veut parler de sa passion. On les aide pour l'écriture en leur donnant des conseils et on se charge de la relecture et de la mise en page.
Le plus dur au final est de conserver les gens motivés sur le long terme pour qu'ils continuent à écrire (sans être payés !). A mon humble avis, ça tient à deux choses. La première est la manière dont Factor est géré. Les décisions sont prises de manière collégiale et il n'y a pas vraiment de gens "au-dessus" qui décident. Ca permet à tout le monde de se faire entendre et de ne pas se sentir exclu. Ca ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord mais il est toujours préférable de trouver un terrain d'entente plutôt que de dire "je suis le patron et on fait ce que je dis".
La seconde est de ne pas imposer la moindre cadence ou rythme. Les gens écrivent pour le plaisir et pendant leur temps libre. Le moment où ça devient une obligation ça cesse d'être marrant. Ca ne veut pas dire qu'on est passionné par tous les sujets. C'est plus une question d'être passionné par l'écriture, par l'envie de parler de l'actualité. On dit aux nouveaux rédacteurs de ne pas attaquer trop vite trop fort car on a déjà eu des burnouts. Le but n'est pas d'ajouter du stress mais d'en évacuer un peu.
Quelle expérience n'empêche ! Parfois ça donne un peu l'impression de mener une double-vie à moitié secrète surtout quand on joue les reporters de terrain. Et c'est souvent quelque chose qu'on partage rarement avec nos proches. Même si j'ai pris une petite année sabbatique, Factornews reste le "boulot" que j'ai conservé le plus longtemps. Ca tient en partie au fait que le média dont est le sujet de Factor est fascinant. Le jeu vidéo est en constante évolution et ré-invention. Au delà des évolutions techniques, l'explosion de la créativité pendant COVID et après a été sidérante. Ces dernières années, c'est limite Noël tous les jours sur Steam. Mais en plus de cela, le JV permet de toucher à des sujets annexes allant de la géopolitique à la physique.
Merci en tout cas à tous les gens m'ont aidé à arriver sur Factor et qui ont contribué à Factor. Merci à tous les autres sites qui ont accueilli mes élucubrutions avant Factor (Krinein, Grospixels, Push Start, NES Pas, Bouledefeu...). Merci aux copains de la presse pro qui m'ont inspiré (Joystick, Canard PC, Gamekult, Gaming,...). Et merci à toi, là, qui lit cette news. Et la presse écrite en générale, surtout quand elle est écrite par des vrais gens. Peut-être un jour tu auras envie de poster un commentaire. Et peut-être qu'à force de poster des commentaires, tu voudras écrire des articles.
Il s'en est passé des choses en 20 ans. J'ai changé de pays. J'ai pu aller à l'E3. Plusieurs fois. Trois générations de consoles se sont succédées. Le paysage du web a radicalement changé. Beaucoup de gens sont arrivés et partis. Les poils blancs sont en train de dominer les noirs dans ma barbe. Le jeu indie a explosé tandis que les gros éditeurs sont devenus de plus en plus cupides. J'ai écrit plus de 10000 news et articles. Mais d'ailleurs, comment ça se passe en interne ? Comment les news se retrouvent sur le site ? Plutôt que de vous raconter ma vie, je vous propose une petite plongée dans les coulisses.
Factornews existe depuis presque 25 ans et a toujours été maintenu par des gens n'étant pas dans la même pièce sauf lors des rares salons. On faisait du télétravail avant que ce soit cool. Mais comment le tout fonctionne en fait ? Tout commence par une idée. Pour une news, on va piocher dans les agrégateurs comme LoveForGames ou on lit les zéro sociaux comme BlueSky. On peut aussi consulter des sites qui publient tous les communiqués de presse comme Gematsu. On reçoit les même communiqués par email. On en reçoit beaucoup donc on s'excuse si on rate l'email du petit studio indie car il est probablement coincé entre un free-to-play chinois et une compétition d'eSport. Parfois l'information nous est donnée par un de nos gentils informateurs dont on ne dévoile jamais le nom. D'autres fois, ce sont nos gentils lecteurs qui nous envoient des liens sur Discord ou la tribune.
Une fois qu'un rédacteur sait ce quoi il veut newser, il l'annonce sur un canal privé de notre Discord (fut un temps on utilisait la tribune. Le but est triple :
- s'assurer qu'on n'a pas déjà fait la news ou que quelqu'un d'autre n'est pas en train de la faire
- permettre aux autres rédacteurs de fournir des compléments ou des correctifs
- valider la fraicheur et la pertinence de l'information
Quoi qu'il en soit, l'écriture peut commencer. Le rédacteur va dans la partie admin du site, tape sa news, ajoute un bandeau et des liens, se relit et publie le tout. On a deux relecteurs sur le site : Laurent et padanagua. Ils repassent une fois la news publiée pour corriger les fautes oubliées. On fait aussi confiance aux lecteurs pour nous signaler les fautes et nous dire quand ils ne sont pas d'accord. Pour les articles, il s'agit en général de tests et de previews. On tente de les publier dès la fin de l'embargo mais on se relit les uns les autres avant la publication. Parfois on a des articles invités quand un de nos lecteurs veut parler de sa passion. On les aide pour l'écriture en leur donnant des conseils et on se charge de la relecture et de la mise en page.
Le plus dur au final est de conserver les gens motivés sur le long terme pour qu'ils continuent à écrire (sans être payés !). A mon humble avis, ça tient à deux choses. La première est la manière dont Factor est géré. Les décisions sont prises de manière collégiale et il n'y a pas vraiment de gens "au-dessus" qui décident. Ca permet à tout le monde de se faire entendre et de ne pas se sentir exclu. Ca ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord mais il est toujours préférable de trouver un terrain d'entente plutôt que de dire "je suis le patron et on fait ce que je dis".
La seconde est de ne pas imposer la moindre cadence ou rythme. Les gens écrivent pour le plaisir et pendant leur temps libre. Le moment où ça devient une obligation ça cesse d'être marrant. Ca ne veut pas dire qu'on est passionné par tous les sujets. C'est plus une question d'être passionné par l'écriture, par l'envie de parler de l'actualité. On dit aux nouveaux rédacteurs de ne pas attaquer trop vite trop fort car on a déjà eu des burnouts. Le but n'est pas d'ajouter du stress mais d'en évacuer un peu.
Quelle expérience n'empêche ! Parfois ça donne un peu l'impression de mener une double-vie à moitié secrète surtout quand on joue les reporters de terrain. Et c'est souvent quelque chose qu'on partage rarement avec nos proches. Même si j'ai pris une petite année sabbatique, Factornews reste le "boulot" que j'ai conservé le plus longtemps. Ca tient en partie au fait que le média dont est le sujet de Factor est fascinant. Le jeu vidéo est en constante évolution et ré-invention. Au delà des évolutions techniques, l'explosion de la créativité pendant COVID et après a été sidérante. Ces dernières années, c'est limite Noël tous les jours sur Steam. Mais en plus de cela, le JV permet de toucher à des sujets annexes allant de la géopolitique à la physique.
Merci en tout cas à tous les gens m'ont aidé à arriver sur Factor et qui ont contribué à Factor. Merci à tous les autres sites qui ont accueilli mes élucubrutions avant Factor (Krinein, Grospixels, Push Start, NES Pas, Bouledefeu...). Merci aux copains de la presse pro qui m'ont inspiré (Joystick, Canard PC, Gamekult, Gaming,...). Et merci à toi, là, qui lit cette news. Et la presse écrite en générale, surtout quand elle est écrite par des vrais gens. Peut-être un jour tu auras envie de poster un commentaire. Et peut-être qu'à force de poster des commentaires, tu voudras écrire des articles.