ACTU
Civilization VII : la grosse mise à jour
par CBL, email @CBL_Factor
La grosse mise à jour pour Civilization VII annoncé il y a quelques mois est sortie. Intitulée Test Of Time, elle comprend les changements majeurs dont on a déjà parlés comme la possibilité de conserver la même civilisation pendant les trois âges, la disparition des Chemins de l'Héritage au profit des Triomphes et une refonte du système des victoires.
Cette version 1.4.0 apporte aussi des tonnes de changements pour l'interface afin de rendre le tout plus lisible et plus compréhensible, refond le système des conseillers, donne plus de lignes à Gwendoline Christie et ajoute trois tonnes de nouvelles musiques et des variations des bâtiments en fonction de la civilsation choisie. Il est aussi question d'un nouveau type de cartes et de plein de petits trucs utiles comme la caméra qui se recentre automatiquement sur une unité attaquée. Enfin, il y a trois tonnes d'équilibrages et de correctifs. Pour fêter le tout, le jeu est à -40%.
Le revers de la médaille est que cette mise à jour pète pas mal de mods ainsi que vos sauvegardes mais Firaxis a tenté de rendre le modding plus accessible. On rappelle que le jeu supporte le Workshop qui regorge de mods ce qui est commun pour les jeux un peu pétés. On ne sait pas si le tout permettra de renverser la vapeur et de faire revenir les joueurs mais on apprécie tous les efforts faits. Je compte faire une partie pour tester le tout mais j'ai déjà pas mal de jeux sur le feu donc ça attendra un peu.
Cette version 1.4.0 apporte aussi des tonnes de changements pour l'interface afin de rendre le tout plus lisible et plus compréhensible, refond le système des conseillers, donne plus de lignes à Gwendoline Christie et ajoute trois tonnes de nouvelles musiques et des variations des bâtiments en fonction de la civilsation choisie. Il est aussi question d'un nouveau type de cartes et de plein de petits trucs utiles comme la caméra qui se recentre automatiquement sur une unité attaquée. Enfin, il y a trois tonnes d'équilibrages et de correctifs. Pour fêter le tout, le jeu est à -40%.
Le revers de la médaille est que cette mise à jour pète pas mal de mods ainsi que vos sauvegardes mais Firaxis a tenté de rendre le modding plus accessible. On rappelle que le jeu supporte le Workshop qui regorge de mods ce qui est commun pour les jeux un peu pétés. On ne sait pas si le tout permettra de renverser la vapeur et de faire revenir les joueurs mais on apprécie tous les efforts faits. Je compte faire une partie pour tester le tout mais j'ai déjà pas mal de jeux sur le feu donc ça attendra un peu.