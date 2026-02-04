ACTU
Civilization VII, à fond dans l'extension mais pas trop
par CBL, email @CBL_Factor
Depuis Civ IV, les Civ suivent un schéma assez similaire après la sortie du jeu : des patchs pour corriger/équilibrer puis deux grosses extensions : une première centrée sur le contenu et une seconde qui ajoute tout plein de nouvelles idées de gameplay. Pour Civ VII, les choses sont un poil différentes. Le jeu a toujours à peine 50% d'avis positifs et peine à gagner de nouveaux joueurs. Donc Firaxis bosse sur une mise à jour massive baptisée "Test Of Time" qui fera office d'extension gratuite.
On en a déjà un peu parlé mais elle permettra de commencer une partie en choisissant n'importe quelle civ quel que soit l'âge de départ choisi. Puis quand on change d'âge, on pourra toujours de changer de civ ou on pourra conserver la même. Chaque civ a un âge "apex" dans laquelle on a accès à toutes les spécificités de sa civ (bonus, bâtiments et unités). Pour les âges non-agex, on a accès un arbre de recherche spécial et un nouvel outil appelé syncrétisme qui permet d'adopter les unités ou bâtiments spécifiques à une autre civ.
Le but de tout cela est de s'assurer que le jeu reste équilibré pour tout le monde. Les conditions de victoire vont aussi drastiquement changer. On revient à un système qui prend en compte toute la partie et qui est défini dès l'antiquité au lieu d'un truc découpé par âges. Les Chemins de l'Héritage vont être abandonnés et remplacés par les Triomphes qui sont une série d'objectifs à remplir à chaque âge pour débloquer des bonus et un âge d'or. Certains des Triomphes seront faciles comme "construire une université" mais d'autres demanderont un investissement comme "déclarer la guerre à tout le monde".
La mise à jour Test Of Time devrait arriver au printemps. En atttendant, la mise à jour 1.3.2 sort très prochainement et ajoutera quelques belles choses comme plus d'informations contextuelles ou la possiblité de voir quel hexagone peut maximiser le bonheur.
