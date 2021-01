CES 2021 : la news Razer annuelle

Le CES commence officiellement quand Razer présente son produit concept à la con. Après une année 2020 un peu calme, Razer se devait de marquer le coup en 2021 et ils reviennent donc avec deux produits à la con. Covid-19 oblige, on commence avec le Project Hazel , le "masque le plus intelligent au monde". Ce qui le rend intelligent c'est qu'il est transparent et qu'ils comporte un micro et un haut-parleur afin qu'on voit votre bouche et qu'on vous entende.Forcément il y a des LEDs multicolores. Il comporte par contre des aérations ce qui est contraire aux recommandations du CDC mais passons. Evidemment il faut charger le bousin mais le chargeur fait aussi office de lampe UV histoire de tuer les vilains microbes. Ca tombe bien : vu que le machin est blindé d'électronique, il est compliqué à laver. Ou à recycler. Par contre c'est l'accessoire parfait pour votre cosplay Cyberpunk 2077. A noter que Razer produit et vend des vrais masques chirurgicaux et qu'ils en ont donné un millon aux professionnels de la santé.Mais au fond pourquoi sortir de chez soi surtout quand on a un "fauteuil de jeu proposant une immersion nouvelle génération" ? Je vous présente le Project Brooklyn . A la base, il s'agit d'un fauteuil de jeu avec des repose-bras massifs en 4D (sic). Razer oblige, il y a des LEDs colorées mais aussi tout plein de moteurs de vibrations via le système Hypersense . Mais le clou du spectacle est un écran OLED de 60 pouces qui se déplie et se déroule juste devant vos yeux. On aurait ajouté des hauts-parleurs au bousin. Comme d'habitude, il y a peu de chances que le tout voit le jour. Le but de ces projets est de faire parler de la marque et de véritables produits comme le Razer Iskur , un fauteuil de jeu vendu 500 dollars soit environ 350 de trop. Mais pour ce prix, vous avez un beau logo Razer et l'inscription "FOR GAMERS".