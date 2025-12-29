Logo Factornews texte
Connexion
Pour récupérer votre compte, veuillez saisir votre adresse email. Vous allez recevoir un email contenant une adresse pour récupérer votre compte.
Inscription
En vous inscrivant, vous acceptez les conditions d'utilisation du site et de nous vendre votre âme pour un euro symbolique. Amusez vous, mais pliez vous à la charte.

Un Rédacteur Factornews vous demande :

ACTU

CD Projekt sort des GoG

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
 
Avant de créer ses propres jeux, CD Projekt a commencé en tant qu'éditeur de jeux en Pologne. En 2008, CD Projekt a lancé Good Old Games dont le but était de distribuer des vieux jeux sans DRM. Puis Good Old Games s'est mis à distribuer des nouveaux jeux (dont ceux de CD Projekt) et est devenu GoG. Pendant ce temps CD Projekt a arrêté son activité et s'est focalisé sur la création de ses propres jeux. Aujourd'hui, on apprend que Michał Kiciński, co-fondateur de CD Projekt, a racheté GoG pour en faire une entité indépendante.

La bonne nouvelle est que rien ne va changer : les jeux GoG seront toujours sans DRM, votre ludothèque/compte sera le même et GoG continue sa mission de conservation de vieux jeux via le GoG Preservation Program. A noter que c'est loin d'être simple quand on veut faire les choses dans les règles. Il faut convaincre les éditeurs qu'il y a de la demande. Capcom ne comprenait pas pourquoi par exemple les joueurs joueraient aux anciens Resident Evil quand il y a des remakes. Contacter les ayant-droit n'est pas non plus de tout repos. GoG a dû embaucher un détective privé au Royaume-Uni pour trouver une personne recluse qui avait hérité des droits d'un paquet de jeux. N'empêche rester 17 ans sur les GoG est un coup à choper des hémorroïdes. Est-ce pour cela que leur studio s'appelle CD Projekt Red ?
Rechercher sur Factornews
 
 