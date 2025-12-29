ACTU
CD Projekt sort des GoG
par CBL, email @CBL_Factor
Avant de créer ses propres jeux, CD Projekt a commencé en tant qu'éditeur de jeux en Pologne. En 2008, CD Projekt a lancé Good Old Games dont le but était de distribuer des vieux jeux sans DRM. Puis Good Old Games s'est mis à distribuer des nouveaux jeux (dont ceux de CD Projekt) et est devenu GoG. Pendant ce temps CD Projekt a arrêté son activité et s'est focalisé sur la création de ses propres jeux. Aujourd'hui, on apprend que Michał Kiciński, co-fondateur de CD Projekt, a racheté GoG pour en faire une entité indépendante.
La bonne nouvelle est que rien ne va changer : les jeux GoG seront toujours sans DRM, votre ludothèque/compte sera le même et GoG continue sa mission de conservation de vieux jeux via le GoG Preservation Program. A noter que c'est loin d'être simple quand on veut faire les choses dans les règles. Il faut convaincre les éditeurs qu'il y a de la demande. Capcom ne comprenait pas pourquoi par exemple les joueurs joueraient aux anciens Resident Evil quand il y a des remakes. Contacter les ayant-droit n'est pas non plus de tout repos. GoG a dû embaucher un détective privé au Royaume-Uni pour trouver une personne recluse qui avait hérité des droits d'un paquet de jeux. N'empêche rester 17 ans sur les GoG est un coup à choper des hémorroïdes. Est-ce pour cela que leur studio s'appelle CD Projekt Red ?
La bonne nouvelle est que rien ne va changer : les jeux GoG seront toujours sans DRM, votre ludothèque/compte sera le même et GoG continue sa mission de conservation de vieux jeux via le GoG Preservation Program. A noter que c'est loin d'être simple quand on veut faire les choses dans les règles. Il faut convaincre les éditeurs qu'il y a de la demande. Capcom ne comprenait pas pourquoi par exemple les joueurs joueraient aux anciens Resident Evil quand il y a des remakes. Contacter les ayant-droit n'est pas non plus de tout repos. GoG a dû embaucher un détective privé au Royaume-Uni pour trouver une personne recluse qui avait hérité des droits d'un paquet de jeux. N'empêche rester 17 ans sur les GoG est un coup à choper des hémorroïdes. Est-ce pour cela que leur studio s'appelle CD Projekt Red ?