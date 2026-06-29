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ACTU

CD Projekt : Rouge total

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
 
CD Projekt ayant vendu ses GOG il y a six mois, leur activité principale est la création de jeu vidéo. Le groupe a donc décidé de se rebaptiser CD Projekt Red. C'était à l'origine le nom du studio créé pour développer les jeux The Witcher. Le groupe CD Projekt Red a actuellement sept projets de jeu vidéo dans ses cartons :
  • The Witcher Remake (développé par Fool's Theory) - pré-production
  • La nouvelle extension Songs Of The Past pour The Witcher 3 (développé par Fool's Theory) - production
  • The Witcher IV - production
  • Project Hadar, une toute nouvelle license créée entièrement en interne - pré-production
  • Cyberpunk 2 (CD Projekt Red North America) -  pré-production
  • Project Sirius, un jeu multi dans l'univers Witcher (CD Projekt Red North America) -  pré-production
  • Un jeu co-développé par Scopely (Pokémon Go) - pré-production
On en profite pour balancer la nouvelle bande-annonce de la saison 2 de Cyberpunk: Edgerunners. Ca sortira cet automne sur Netflix.

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