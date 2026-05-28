ACTU
[MAJ] Geralt reprend du service
par CBL, email @CBL_Factor
Blood And Wine, la deuxième extension de The Witcher 3, va fêter les 10 ans de sa sortie le 31 mai. CD Projekt Red a deux nouveaux opus sur le feu : un remake du premier Witcher et The Witcher IV. Mais les deux sont loin d'être prêts donc histoire de patienter, CD Projekt Red vient d'annoncer une troisième extension appelée Songs of the Past.
Elle sortira en 2027 sur PS5, Xbox Cerises et PC. On ne sait pas trop de quoi il est question mise à part qu'on incarne toujours Geralt et qu'elle est co-développée par Fool’s Theory. C'est un studio polonais fondé par des anciens de CD Projekt Red qui bossent aussi sur The Witcher Remake. Ils ont sorti The Thaumaturge en 2024, un JDR qui a connu un petit succès d'estime.
[MAJ] : CD Projekt RED va aussi modifier la config mini nécessaire pour la version PC. On passe d'une GTX 660 à une GTX 1660 pour la carte graphique, le SSD est obligatoire et le processeur doit être supporté par Windows 11. Ca ne veut pas forcément dire que le jeu est plus gourmand mais CDPR arrêtera de tester le jeu sur Windows 10. Ca ne devrait pas changer grand chose pour le Steam Deck.
Elle sortira en 2027 sur PS5, Xbox Cerises et PC. On ne sait pas trop de quoi il est question mise à part qu'on incarne toujours Geralt et qu'elle est co-développée par Fool’s Theory. C'est un studio polonais fondé par des anciens de CD Projekt Red qui bossent aussi sur The Witcher Remake. Ils ont sorti The Thaumaturge en 2024, un JDR qui a connu un petit succès d'estime.
[MAJ] : CD Projekt RED va aussi modifier la config mini nécessaire pour la version PC. On passe d'une GTX 660 à une GTX 1660 pour la carte graphique, le SSD est obligatoire et le processeur doit être supporté par Windows 11. Ca ne veut pas forcément dire que le jeu est plus gourmand mais CDPR arrêtera de tester le jeu sur Windows 10. Ca ne devrait pas changer grand chose pour le Steam Deck.