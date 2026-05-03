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Carton plein pour Heroes of Might & Magic: Olden Era

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
L'évaluation précoce d'Heroes of Might & Magic: Olden Era est sortie sur Steam jeudi dernier et les joueurs se sont rués dessus. En un jour, le jeu s'était vendu à 250 000 exemplaires et les coûts de développement étaient remboursés. En trois jours, le jeu a passé la barre des 500 000 exemplaires vendus et a atteint les 60 000 joueurs simultanés. 90% des avis Steam sont positifs et les développeurs enchaînent les patchs. On rappelle qu'Olden Era est un épisode 0 de la série tout en restant très proche du 3 niveau gameplay. On connait un éditeur qui doit se mordre les parties génitales d'avoir refilé le bébé à Hooded Horse.
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