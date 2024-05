Call of Duty Black Ops 6 dans le viseur du Game Pass

Il semblerait que les services marketing de Microsoft et d’ Activision ne soient pas tout à fait synchronisés (encore une belle raison de sabrer un peu dans les effectifs non ?). Hier, une notification a été envoyée aux utilisateurs de l’application Xbox Game Pass sur Android et iOS. Et pas des moindres, puisqu’on pouvait lire “Call of Duty: Black Ops 6 is coming to Game Pass on day one later this year!”. Une petite tâche d’huile dans la vague de communication orchestrée par Activision.Mais ce n’est pas grave ! Ce n’est pas la première fois que Xbox fait ce genre de boulette. Alors aujourd’hui, nouvelle bande-annonce et on apprend que Call of Duty: Black Ops 6 sera donc disponible le jour de sa sortie, sur le Game Pass de la Xbox et du PC. C’était à prévoir, même si Microsoft avait toujours un peu mis de côté cette option lors de la procédure de rachat du groupe Activision Blizzard King Néanmoins, c’est un mouvement assez intéressant d’un point de vue de l’industrie. Il faudra s’attarder sur plusieurs choses, comme par exemple les ventes globales du jeu. Un bon nombre de personnes vont probablement y réfléchir à deux fois entre prendre un ou deux mois de Game Pass (environ 10€/mois) ou 70 euros pour posséder son petit exemplaire Black Ops 6. De fait, quel sera l’impact chez Microsoft ? Aussi, il sera intéressant de voir si le nombre de joueurs restera globalement stable sur consoles Sony, auquel cas ce sera probablement une très mauvaise nouvelle du côté de la branche Game Pass de Microsoft.Bref, les prochains mois seront potentiellement intéressants de ce point de vue. Sinon, bah, ce sera juste un nouveau Call of Duty.