Call of Duty Black Flops
par CBL, email @CBL_Factor
Call of Duty 2025 alias Black Ops 7 est sorti et les journalistes comme les joueurs semblent un poil confus (voire énervés) par la campagne solo. On savait qu'elle serait jouable en coop mais on n'avait pas compris que ce mode de jeu est quasiment obligatoire. Il n'y pas de mode hors ligne, on ne peut pas mettre le jeu en pause et on peut même se faire jeter du serveur si on reste trop longtemps sans rien faire.
Il n'y a pas non plus de bots IA pour vous aider si vous êtes tout seuls et, si vous quittez la partie en cours de route, vous devez recommencer la mission depuis le début. Mais ce n'est pas tout. La page Steam du jeu mentionne "Our team uses generative AI tools to help develop some in-game assets", car c'est bien le cas. Le jeu est rempli d'illustrations turbo-moches générées par IA, le genre qu'on trouve sur des posts LinkedIn où un consultant IA-Blockchain-Transformative-Disruptive vous donne une leçon de vie sans intérêt tout en respirant très fort son propre anus.
