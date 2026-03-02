ACTU
C'est déjà la fin du Steam Neo Fest de l'hiver 2026 !
par Xavor2Charme, email
Buck vous l’avait déjà annoncé et fait quelques repérages, le dernier Steam Neo Fest, qui se termine aujourd’hui 2 mars 2026, a battu son plein comme d’habitude avec une multitude de démo de jeu à tester. Il y avait énormement de choses, des jeux attendus, Marathon et cela commence à être compliqué de tout suivre. Je n’ai malheureusement pas eu énormément de temps cette fois-ci pour m’y plonger pleinement mais j’ai quand même pu faire un petit stream pour vous montrer quelques trucs la semaine passée.
Vous trouverez donc le replay de mon stream de la semaine dernière avec The Eternal Life of Goldman de Weappy Studio , Ultimate Drummer de Cool 3D World, 1348 Ex Voto de Sedleo ainsi que Modulus de Happy Volcano sur lequel un de nos pandas travaille activement !
J'ai aussi pu lancer Zero Parades - For Dead Spies, le prochain ZA/UM. Je ne m'attendais pas à un grand chamboulement par rapport à Disco Elysium mais pas que le jeu commence exactement de la même manière !
Allez, à dans 6 mois pour la prochaine fournée.
