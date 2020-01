Bylteh débarque dans Super Smash Bros. Ultimate !

Smash Bros. Direct

Combattants Mii

Le rendez-vous était donné et nous avons donc retrouvé Masahiro Sakurai dans son petit bureau de démonstration, afin de nous présenter le dernier personnage du Fighters Pass de Super Smash Bros. Ultimate sur Switch . Après Joker (Persona 5), le Héros de Dragon Quest, Banjo & Kazooie et Terry Bogard (Fatal Fury), on a donc découvert...de Fire Emblem : Three Houses , donc le test est disponible par ici . Pour celles et ceux qui attendaient Dante de Devil May Cry, Travis Touchdown de No More Heroes ou encore Master Chief de Halo, le chutte a été brutale. Néanmoins, ce personnage est ultra intéressant et pousse son gameplay pour ne pas être qu'un simple épéiste.Après nous avoir appris à compter en binaire avec ses mains, Sakurai a donc fait comme d’habitude, à savoir un Direct ultra détaillé. Evidemment, Byleth sera dispo en version homme et femme, mais surtout, ce ne sera pas qu’un épéiste. En effet, Sakurai et son équipe a eu la bonne idée de donnerà ce personnage : l’épée du créateur, l’Areadbhar (une sorte de grande lance), Aymr (une grosse hache) et l'arc Infaillible. De quoi varier un peu les plaisirs en combat. Pour le reste, je vous conseille vivement de regarder le Direct, ce sera tout de même plus simple, ou même d'aller faire un tour sur le site officiel Du côté des ajouts, on peut aussi noter quede Fire Emblem : Three Houses, donc bleu, rouge et jaune, plus celle que porte le personnage à la base (avec une variante pour les cheveux), mais aussi celui de Sothis (pour Byleth femme). Pour ce qui est desde combats, on pourra se balader au Marché, dans la Salle de réception, sur le Pont et enfin, dans la Cathédrale. Des lieux encore une fois emblématiques du jeu, et le tout accompagné par, mais aussi de nouvelles cartes esprits.Pour ce qui est des, eux aussi ont droit à des ajouts, avec des costumes en partenariat avec d’autres licences :etSmash Bros sans les, ce n’est pas pareil. Alors Sakurai a tenu à montrer deux nouvelles figurines :de Castlevania etde Metroid. Ce sera dispo dès le 17 janvier, donc demain.Autre grosse annonce, même si on s’en doutait beaucoup,et elle sera composée cette fois-ci de! Ce sera dispo dans l’eShop dès le 29 janvier pour 29,99€. Et en cadeau pour celles et ceux qui achèteront ce pass avant même de savoir ce qu’il y aura dedans, un costume de The Legend of Zelda : Breath of the Wild pour les Mii sera offert.